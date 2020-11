Oroscopo Paolo Fox oggi 26 Novembre 2020/ Cancro, Vergine, Acquario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di giovedì 26 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: secondo l’oroscopo Paolo Fox le complicazioni che molti si sono trovati a dover affrontare nel corso degli ultimi mesi potrebbero trasformare l’energia di questa giornata, portata dalla presenza della Luna nel segno, in uno stato di rabbia e agitazione. Per riuscire a sfuggire a questa condizione sarebbe bene riuscire a convogliare questa tensione in un progetto. Toro: Questo giovedì sembra riportare a galla alcune tensioni riguardanti l’ambito sentimentale: incertezze e incomprensioni potrebbero portare qualche coppia a vivere alcuni contrasti che potrebbero protrarsi per le prossime due settimane.

Gemelli: Il prossimo anno sembra poter regalare grandi opportunità a tutti i segni d’aria, per questo sarebbe bene iniziare dare corpo ad alcuni progetti. Il fine settimana che sta per iniziare potrebbe rivelarsi molto interessante, nonostante qualche tensione nella serata di domenica. Cancro: Pur aprendosi in maniera un po’ faticosa, i malumori e le difficoltà di questa giornata non poteranno oscurare le grandi trasformazioni che si stanno verificando: alla fine di questo processo si potrà contare su una nuova forza per affrontare i problemi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: Nonostante la stanchezza dovuta alle numerose difficoltà affrontate nel corso degli ultimi tempi, oggi si potrà godere di una buona energia. Le situazioni da affrontare continuano ad essere molte e anche l’amore potrebbe causare qualche preoccupazione. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi sembra offrire un po’ di respiro all’interno di una settimana abbastanza pesante, soprattutto sul piano fisico. Le questioni irrisolte chiedono di essere affrontate entro sabato.

Bilancia: In attesa che l’arrivo di Dicembre offra qualche certezza in più e permetta di recuperare un po’ di ottimismo, l’umore di queste giornate continua ad essere altalenante e, in particolare nella giornata di oggi, si potrebbe soffrire un po’ di malumore. Scorpione: Questo giovedì sembra garantire qualche buona possibilità all’interno di un periodo piuttosto agitato, prima che una Luna opposta possa creare qualche difficoltà durante il fine settimana. In questo momento potrebbe esserci la necessità di recuperare un rapporto.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Queste giornate aiutano a recuperare l’energia che la prima parte dell’anno sembrava aver messo in discussione: ora è possibile iniziare a pensare al futuro sfruttando al meglio le opportunità che presto si presenteranno e superando le problematiche che sembrano essere rimaste in sospeso. Capricorno: Nonostante le difficoltà che hanno riguardato tutti noi, per i nati sotto questo segno il 2020 ha rappresentato un anno di forte cambiamento che potrebbe aver aperto nuovi canali espressivi. Questa giornata offre qualche possibilità in più, specialmente per quanto riguarda i rapporti.

Acquario: Queste giornate sembrano presentarsi ricche di dubbi e perplessità portate dal desiderio di portare avanti alcune situazioni senza che si ripresentino le problematiche che hanno appesantito gli ultimi mesi. La giornata di oggi potrebbe regalare qualche buona soddisfazione, per questo sarebbe bene riuscire a sfruttare queste ore per risolvere le questioni in sospeso prima che il fine settimana crei qualche impedimento. Pesci: secondo l’oroscopo Paolo Fox questa seconda parte della settimana invita a cercare di recuperare un po’ di serenità in ambito amoroso, sebbene le grandi trasformazioni degli ultimi tempi potrebbero rendere qualcuno un po’ scettico e poco fiducioso.



