Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 26 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: questa è una giornata un po’ stancante, va fatta attenzione ai soldi. Per il 2022 si partirà con Saturno nel segno, quindi l’inizio di gennaio è sottotono. Serve un po’ di serenità: hai talmente tanti progetti in mente che sei stanco, ma comunque potresti pensare di non concederti tregue per non perdere il ritmo. Anche durante le feste insisterai a realizzare quello che desideri. Cielo sempre intrigante per l’amore, che può essere vissuto anche in forma trasgressiva.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. A volte negli accordi con gli altri si nota una certa tensione da parte tua. Tu provi sempre a trovare la via di mezzo, l’aggiustamento, ma se certi rapporti non funzionano, adesso puoi anche arrabbiarti. Venere dice che tu non tolleri le persone che non sono chiare. Chi deve rinnovare un contratto deve muoversi entro febbraio 2022 e le piccole questioni si risolveranno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Sarebbe il caso di utilizzare al meglio questo venerdì, evitando contrasti. Qualche risorsa economica in più farebbe bene e le questioni di carattere immobiliari vanno curate un po’ di più. Chi ha in causa un armistizio legato alla casa dovrebbe firmare una tregua entro il mese di dicembre.

