Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 26 novembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “È necessario verificare la tenuta del vostro amore, non certo cercando la commiserazione. Voi amate mettere alla prova il partner: quando però quest’ultimo si allontana, reagite con orgoglio. Saturno è opposto e questo limita il raggio di azione, soprattutto per quanto riguarda soldi e lavoro. Forse sei messo alla prova e stai sostituendo qualcuno, con il timore immotivato di fare brutta figura”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Sole e Mercurio sono favorevoli e l’auspicio è che ci sia un grande amore o una bella passione da recuperare. Il nuovo anno si aprirà con Marte in transito nel segno zodiacale. Cielo intrigante anche per le relazioni.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Queste stelle aiutano a riprendere quota. Ci sono delle opportunità che vanno colte, gli ultimi due anni sono stati un po’ pesantucci, mentre i prossimi due sono di recupero: in essi si chiuderanno o miglioreranno situazioni infruttuose. Il 2022 inizierà a profumare di successo, con Giove che arriverà diretto nel segno solo nel 2023. Questo venerdì è invece importante per ripartire.

