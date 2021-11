Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, venerdì 26 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Venere è favorevole, Nettuno è in aspetto particolare. I sogni possono diventare realtà? Sei attratto da persone difficili da gestire, cerchi sempre la prova da superare. I separati e le persone in difficoltà dicono che lì per lì può sembrare una soddisfazione concedersi a qualcuno di fluttuante, ma attenzione: nel tempo si diventa gelosi e non si riescono a vivere relazioni part-time”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: questo periodo va sempre meglio. Giove nel 2022 inizierà un transito molto bello, con gennaio e febbraio in crescendo. In questo momento non sei contento, perché hai un progetto o un programma che non va. Evitare lo sconforto è importante, perché l’inizio dell’anno sarà interessante e l’effetto positivo di Giove si protrarrà sino al 10 maggio.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Bello questo Cielo, avrai un’ottima soddisfazione. Se non stai bene è perché stai vivendo male dall’estate o ancora prima una relazione. Manda a quel paese le persone che ti fanno del male, è importantissimo. A gennaio, poi, avrai un bel recupero: Giove si trova nel tuo segno, bisogna sfruttarlo al meglio perché sarà attivo fino al 10 maggio. Nel week-end prudenza anche nei rapporti che sono nati male e l’augurio è che coloro che hanno avuto problemi li risolvano attraverso una strategia di attacco e di eliminazione di tutto quello che non va”.

