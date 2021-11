Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

L’ultimo venerdì del mese non può avere inizio senza la lettura delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 26 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: arriva un fine settimana importante, sabato e domenica la Luna sarà favorevole. Oggi un lieve senso di disagio va superato. A gennaio non dovrai fare azzardi e nei primi mesi del nuovo anno bisogna completare semplicemente gli impegni già presi nel 2021. Ecco perché novembre e dicembre sono mesi importanti per le richieste sul lavoro. Sul fronte amoroso, Venere favorevole consente di spazzare via molte ambiguità.

Passiamo ora al Capricorno: un lungo transito di Venere può portare le migliori condizioni per vivere un nuovo amore importante. Nel 2022 si parte con Giove favorevole e i progetti che stai portando avanti diventeranno costruttivi. Bene l’amore.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Dovresti evitare situazioni di frizione, di tensione. Sei molto tollerante, ma quando perdi la pazienza si salvi chi può. Non sopporti gli sfruttatori e chi non ha il coraggio delle proprie azioni. Per quanto riguarda l’amore, il grido è: cuori solitari, datevi da fare. Venere sarà favorevole per molte settimane e un incontro o una relazione part-time potranno diventare qualcosa di più.

