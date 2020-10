Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020/ Che giornata sarà? Cancro, Toro e Acquario..

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: dall’Ariete al Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, 26 ottobre 2020, su LatteMiele con le nuove previsioni. E allora partiamo con l’analisi dei primi quattro segni. Ariete: in questi giorni si registra una opposizione di diversi pianeti che potrebbe portare qualcuno ad iniziare questa settimana con un po’ di nervosismo in più. Peraltro, le numerose responsabilità legate alla situazione familiare sembrano pesare più del dovuto. Attenzione ai rapporti con Bilancia e Capricorno. Per il Toro, invece, questa giornate sembrano promettere un discreto recupero, nonostante resti qualche situazione legata all’aspetto economico da tenere sotto controllo. Con la fine di ottobre potrà godere di nuova energia anche la situazione sentimentale, con la riscoperta di una grande passionalità. Favorite le relazioni con Pesci e Capricorno. Le ore di questo lunedì sembrano promettere qualche occasione in più ai Gemelli, anche se i numerosi impegni dell’ultimo periodo sembrano farsi sentire. Sarebbe bene sfruttare questa situazione astrologica per riuscire a godere delle novità con maggior rilassatezza. Per il Cancro, dopo due anni molto faticosi, finalmente sembra possibile contare su una situazione astrologica più favorevole. In questi giorni si potrà verificare la tenuta di un sentimento e recuperare alcuni rapporti dati per scontato.

Da Leone a Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Proseguiamo il viaggio con Paolo Fox e il suo oroscopo di oggi su LatteMiele. C’è il Leone che, nonostante le difficoltà che potrebbero toccare il campo economico e lavorativo, potrà presto contare su alcune buone occasioni di riscatto. Inoltre, verso metà settimana, potrebbe verificarsi anche qualche incontro interessante. Grandi emozioni con Ariete e Gemelli. Vergine: con l’avvicinarsi di novembre la situazione astrologica potrebbe assumere tratti ancora più favorevoli, regalando grandi opportunità e occasioni per esprimere il proprio punto di vista. Ma anche i sentimenti potranno contare su una buona energia. Dunque, sembra essere arrivato il momento di farsi avanti, ma attenzione a non affaticare troppo il fisico. Per i Bilancia, invece, il lavoro sembra monopolizzare l’attenzione in questo periodo, ma potrebbero esserci delle situazioni personali da risolvere. Allora queste giornate potrebbero aiutare a governare le emozioni per riuscire a raggiungere una soluzione nel minor tempo possibile. Previsti incontri interessanti. Passiamo allo Scorpione: le tensioni che da un po’ di tempo sembrano caratterizzare un rapporto potrebbero dar vita a qualche piccola preoccupazione o alimentare un nervosismo capace di generare alcuni conflitti. In generale queste giornate invitano a portare fiduciosamente avanti i progetti intrapresi e favoriscono i nuovi incontri.

Oroscopo di Paolo Fox: da Sagittario a Pesci

L’analisi dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox su LatteMiele si completa con gli ultimi quattro segni. Per il Sagittario queste settimane sembrano promettere buone soddisfazioni, sia sul piano lavorativo che su quello personale. Grazie al transito di alcuni pianeti veloci, presto sarà possibile riscoprire la tenerezza di alcuni sentimenti. Ma attenzione alle discussioni con Gemelli e Vergine. Invece per il Capricorno in queste giornate l’aspetto sentimentale sembra trovarsi in una condizione abbastanza particolare. Sebbene siano favoriti i nuovi incontri, le revisioni in atto potrebbero imporre di mettere in discussione alcune relazioni affermate. E poi c’è l’Acquario, che ha a che fare con alcune piccole problematiche legate all’ambito lavorativo che potrebbero riflettersi negativamente sulla sfera sentimentale, portando qualcuno a trascurare il partner o ad essere particolarmente esigente. Emozioni in arrivo, specialmente con un Sagittario. Infine, i Pesci: queste giornate sembrano favorire i nuovi progetti. A partire da novembre sarà, infatti, possibile ottenere molto di più da alcune situazioni. Anche incontri ed emozioni sembrano assumere sempre più importanza.



