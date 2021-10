Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Ariete rifletti, Toro e Gemelli…

Continua l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Oggi, martedì 26 ottobre, l’esperto di astrologia come al solito rivela le sue previsioni all’interno della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo cosa riserva questa giornata ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Ariete e Toro?

L’Ariete è un segno che prende le cose troppo di petto. Per l’oroscopo Paolo Fox la luna è un po’ strana, c’è questo momento di riflessione. Addirittura c’è chi dovrà consultare un avvocato, commercialista, un esperto per togliersi da un impiccio e in questi giorni c’è la necessità di fare chiarezza su questioni che magari sono nate nel passato. Un errore causato da altri potrebbe ricadere su di te, oppure forse hai deciso di fare qualcosa di nuovo che non è così facile da portare avanti. L’elasticità è la cosa migliore in questo periodo, sorprendente per certi aspetti perché permette anche di mettere in chiaro tante cose, ma oggi sei abbastanza agitato.

Il Toro è importante che non si faccia distrarre, perché recuperare serenità è utile. Da novembre avremo un lunghissimo transito di Venere, se qualche impresa è difficile, non pensare che sia impossibile, ma rimandala. Anzi forse bisogna semplicemente fare il punto della situazione. Per esempio, coloro che hanno un amore da poco dovrebbero cercare di viverlo al meglio senza agitare troppo le acque. Questo riguarda anche le coppie che stanno insieme da tempo: da novembre si potrà contare su una buona razionalità. Se qualcosa si conclude sul lavoro, vai oltre.

Gemelli, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Questa settimana i Gemelli sono tra i primi classificati, perché quello che stanno vivendo è certamente un oroscopo di recupero. Per l’oroscopo Paolo Fox ora da novembre Venere inizierà un transito neutrale perché questi giorni è opposta. Attenzione alle provocazioni, ognuno ha il proprio cielo, ascendente e pianeti, ma è probabile che ci sia stata una lunga assenza in amore, magari una distrazione. Da novembre qualcuno che hai lasciato in passato potrebbe ritornare improvvisamente nella tua vita. Se è un ex che crea problemi è chiaro che dovrai tagliare i rami secchi. Le giornate del fine settimana saranno molto produttive.

