Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Bilancia in amore, Scorpione e Sagittario…

Nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario, siete su questa pagina perché non vedete l’ora di scoprire cosa il destino abbia in serbo per voi. L’oroscopo Paolo Fox è pronto a chiarirvi qualche dubbio per la giornata di oggi, martedì 26 ottobre. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha espresso le sue previsioni nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele. Ascoltare le stelle è un modo giusto per iniziare una nuova settimana, che sarà l’ultima del mese.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Bilancia e Scorpione?

La Bilancia ha un momento di riflessione, tutte le storie che non funzionano da novembre potrebbero riconoscere una svolta definitiva. Per l’oroscopo Paolo Fox bisogna cercare di evitare contrasti, a meno che tu non voglia risolvere una situazione che ti sta sullo stomaco. Se cerchi una novità approfitta di questi giorni, una piccola gratifica potrà arrivare.

Questo martedì lo Scorpione può contare sulla luna favorevole e si danno tre stelle su cinque perché qualcosa non funziona. Ogni tanto anche se non si ammette, lo Scorpione appare gradevole a livello fisico e di persona, ma spesso non si sente adeguato. Non andare in crisi con te stesso, si paziente. Cambiamenti in arrivo.

Sagittario, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per i nati sotto il segno del Sagittario: in questi giorni puoi recuperare fiducia nella tua attività e capacità di azione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, Venere è un propellente nel segno zodiacale, permette di recuperare contatti e situazioni lavorative perse. In amore cerca di vivere questo periodo in modo più esposto.

