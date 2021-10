Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Cancro e Leone giornata no, Vergine…

Sappiamo che non vedete l’ora di scoprire cosa vi riserva il destino per oggi martedì 26 ottobre. L’oroscopo Paolo Fox è pronto a rispondere alle vostre domande. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso della rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda su Radio Latte e Miele, per chiarire ogni dubbio. Vediamo cosa ha detto in merito a coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Leone?

Il Cancro è un pochino giù di tono, probabilmente qualcuno è stato male gli ultimi giorni, ma questa settimana è molto forte, recupererai sia a livello mentale che fisico. L’oroscopo Paolo Fox di martedì 26 ottobre dà un consiglio che guarda a un futuro positivo: piano piano si recupera.

La settimana partirà in modo ombroso per i Leone. Vorresti vivere in modo leggero, ma non riesci, sei pronto ai cambiamenti tanto che ultimamente ti sei chiesto perché l’ho fatto. Il Leone si vuole mettere sempre alla prova, a livello lavorativo a livello pratico si è chiuso un portone e se n’è aperto un altro, molto diverso dal passato. Bisogna affrontare le cose con molto coraggio e tu sai come fare, non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto affrontando i problemi.

Vergine, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

La Vergine sabato e domenica affronterà un cambiamento. Secondo l’oroscopo Paolo Fox a novembre ci sarà questo transito e avrai in mente dei progetti e manderai avanti delle collaborazioni. I lavoratori in proprio sono i più forti, anche se risulta faticoso e impegnativo questo periodo, con agitazione, specialmente di solitudine. La vergine quando deve riflettere su cosa deve fare si isola. Vai avanti e ricorda che tutto quello che ora si muove è in positivo.

