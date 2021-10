Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario, Pesci: le previsioni

Le stelle sono pronte a illustrare agli appassionati cosa accadrà in questo martedì 26 ottobre. L’oroscopo Paolo Fox ha raccolto le previsioni per oggi: l’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso all’interno della sua rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sono le linee guida per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per il Capricorno?

Per i Capricorno: secondo l’oroscopo Paolo Fox con la luna contraria c’è la fatica della grande agitazione degli ultimi tempi e del grande lavoro perché il Capricorno non si ferma mai, ha in mente che più fa cose importanti e più andrà oltre. Preferisce andare al sodo poiché sa che sarà in grado di raggiungere il successo, ma anche tu hai diritto al relax. Venere inizia un transito importante per quanto riguarda l’amore.

Acquario e Pesci, ecco cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per i nati sotto il segno dell’Acquario: il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox è che dovresti, in questo martedì 26 ottobre, iniziare a dare peso ai soldi, hai le mani bucate. In questo periodo tra tasse e spese extra è probabile che quello che esce sarà maggiore rispetto a quello che esce. L’amore vince.

Per i Pesci: è partito il conto alla rovescia, perché inizia la fase di recupero. Sei coinvolto in una vera e propria leggerezza, sia per i separati che per chi stanno bene in coppia e che ultimamente hanno vissuto delle incomprensioni. Se aspetti un cambiamento potrai averlo. E’ un punto di forza anche per le scelte personali.

