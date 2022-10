Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 ottobre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

La settimana è arrivata a metà e anche oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox per queste ultime battute della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni cardinali, ovvero Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Ariete e Cancro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Cari Ariete. State cercando a tutti i costi di trovare un posto al sole. La speranza è che qualcosa sia già arrivato, altrimenti arriverà a breve: incarichi di un certo peso, per chi lavora da tempo in un ambiente, ma anche novità per i giovanissimi. Gli ostacoli non sono un limite, ma costituiscono una prova da superare: questa è un po’ la tua filosofia di vita. Devi recuperare un po’ di forza fisica, perché c’è stato anche qualche malessere ad ottobre. Chi ha chiuso una storia d’amore potrà trovare un nuovo riferimento: Venere non è più contraria.

Dopo una prima parte di ottobre stentata, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, finalmente le stelle sono con il Cancro: Sole, Luna, tutti amici! Una concentrazione di pianeti che rappresenta una sorta di slancio in vista del 2023. Ecco perché dovresti sfruttare questa giornata: le stelle sono dalla tua parte e possono portare delle intuizioni speciali. Certo, se un progetto è andato male, non è che con le stelle recupera, però puoi trovare il modo di cambiare e di studiare nuove strategie vincenti. Sì ai nuovi incontri e anche in un recupero per le coppie che hanno discusso troppo agli inizi del mese.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Bilancia e Capricorno

Per i nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa giornata porta un po’ di fatica e qui bisogna anche analizzare questioni di carattere economico, soprattutto se hanno un peso nella tua vita, se ci sono figli o spese per la casa. Ad ogni modo con un ex potrebbe esserci ancora battaglia. Nei rapporti con Gemelli, Acquario e Leone c’è qualcosa di più, ma l’importante è ritrovare un buon equilibrio in amore.

Per il Capricorno questo percorso di successo che porterà a una primavera 2023 di grande forza è iniziato e se gli inizi di ottobre sono stati molto pesanti, ora queste giornate favoriscono la tua ascesa. Anzi, questi sono momenti utili se da poco stai facendo qualcosa che non hai mai fatto prima, se vuoi parlare di sentimenti in maniera profonda e persino gli amori part-time possono essere intriganti. Novità.

