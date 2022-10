Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche oggi, mercoledì 26 ottobre 2022. L’esperto di astrologia ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni mobili, ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, il mercoledì di Gemelli e Vergine

Per i Gemelli queste giornate sono un po’ noiose. Significa, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che magari ci saranno anche dei momenti in cui ti sentirai privo di contatti oppure te ne starai un po’ più di tempo per conto tuo. I Gemelli non amano i silenzi e quando si ritrovano da soli devono comunque parlare, fare una telefonata, accendere la radio e così via. Se invece rimanessi un po’ da solo, sulle tue riflessioni, non sarebbe male: il rischio è infatti sempre quello di conoscere tante persone, di avere tanti contatti, ma poi, quando stai male, di non sapere bene a chi rivolgerti. Sarebbe opportuno distrarre la mente.

Cara Vergine. Questa fase di recupero era annunciata e adesso le stelle sono più serene o quantomeno riesci ad affrontare le difficoltà in maniera più tranquilla. Non saranno stati superati i problemi degli ultimi tempi, però diciamo che adesso te ne fai una ragione, se qualcosa non va per il verso giusto. Sei una persona molto razionale ma, ogni tanto, sarebbe opportuno lasciare libero l’istinto.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Sagittario e Pesci

Il Sagittario è arrabbiato. Vorresti fare tanto e c’è anche forse una sfida in atto però, a livello fisico, non ti senti in perfetta forma o comunque sai che tante cose le dovrai rimandare: calma e sangue freddo! Tu sei un segno di fuoco e quindi vuoi avere tutto e subito ma, guardando le stelle di novembre, mi sembra che funzionino di più soprattutto dopo il 16. Qui bisogna semplicemente mettersi in gioco e aspettare magari un paio di settimane, per riprendere quota, e poi finalmente capire cosa c’è da fare. Qualcuno è rimasto spiazzato da un progetto di lavoro o da una nuova occupazione: forse non si aspettava che gli impegni fossero così pesanti.

Per i Pesci come aveva anticipato l’oroscopo di Paolo Fox torna una bella energia e chissà che in questi giorni voi non siate attratti da una persona conosciuta da poco: Venere ha cambiato segno e il pianeta è favorevole. Ora non dico che permetterà alle coppie profondamente in crisi di tornare serene, ma quantomeno c’è un cambio di programma, di progetto e forse anche di visione del futuro e dell’amore. Se a settembre c’è stato un blocco o un dispiacere, è bene andare avanti: ricorda che le persone belle e vere non le perdiamo mai, restano sempre dentro di noi e, sulla base di questa forza ritrovata, si potrà costruire un futuro di successo.

