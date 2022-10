Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 ottobre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche nelle prime ore di questo nuovo dì di metà settimana: l’esperto di astri, oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Toro e Leone

Il fatto di avere delle opposizioni planetarie per il Toro significa che ci sono delle persone “contro di te” o che si aspettano qualcosa da te, oppure ancora che quello che fai ogni giorno dev’essere verificato. Se c’è un piccolo calo fisico, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, forse è perché ti stai occupando di tante cose in contemporanea e non hai un attimo di tregua. Se l’agitazione sarà eccessiva, cerca di non riversarla in amore.

Per il Leone è una giornata un po’ spigolosa. Qui bisogna capire chi ti sta a fianco e soprattutto se c’è qualcuno che ti deve insegnare qualcosa o che pensa di poterti essere utile. Ricordiamo sempre che il Leone ha un suo egocentrismo innato, quindi si può anche concedere, ma fino a un certo punto. Penso che tu voglia riconquistare dei limiti di libertà o comunque non vuoi che alcune persone abbiano un’ingerenza eccessiva nella tua vita. I rapporti con Scorpione e Acquario possono essere un po’ più conflittuali. Sarà la seconda parte di novembre a dare maggiore serenità.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Scorpione e Acquario

Caro Scorpione. A Paolo Fox piace questo cielo: più volte ha rivelato il fatto che questi transiti planetari ti avrebbero coinvolto. C’è chi da poco ha iniziato un progetto o ha messo in gioco la sua capacità creativa. Se ci sono state dispute in amore, si può trovare una via d’uscita e anzi, questa Venere che tocca il segno permette di recuperare emozioni perdute. Qualcuno mi dirà di aver già dato in passato e che dopo una separazione non vuole più mettersi nei guai, però ricordo sempre, ai nati Scorpione, che non sono fatti solo per lavorare, solo per pensare agli obblighi della vita quotidiana: i sentimenti devono avere un grande spazio nell’esistenza di un segno d’acqua. Opportunità in più.

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, come se in questo periodo fossi costretto a fare una cosa, magari anche interessante e di successo, ma non adeguata alle tue capacità. L’Acquario vorrebbe fare e disfare, ma soprattutto gestire la propria vita e invece c’è qualcuno che interferisce, ti dice quello che devi fare o che non devi fare. Non è la giornata migliore per ricucire uno strappo e, dal punto di vista fisico, ci vuole un po’ di pazienza per recuperare.











