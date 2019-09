Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 settembre 2019: Sagittario, Scorpione, Leone, Bilancia

Oroscopo oggi giovedì 26 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox va ancora una volta in onda sulla stazione radio LatteMiele anche per la giornata di oggi giovedì 26 settembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vive una parte di settimana in cui il consiglio è quello di essere molto positivi ma allo stesso tempo guardinghi. L’oroscopo dei Gemelli è decisamente interessante, ora c’è bisogno di recuperare e cercare di trovare la forza per raggiungere quello che si vuole. Il Cancro deve trovare una persona in grado di capire tutte le sue situazioni più in bilico. Forse è il caso di gestire le energie con equilibrio. Il Leone è in una grande condizione di forza. Il prossimo weekend potrebbe portare una emozione di forza importante, in grado di regalare la spinta necessaria per raggiungere i propri risultati. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ad analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Ariete per l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario può vincere delle sfide ma in queste 48 ore c’è agitazione nel cielo e proprio per questo ci vuole attenzione nei rapporti con gli altri. Il Capricorno ha giornate interessanti, molti stanno vivendo una fase di libertà, soprattutto chi è rimasto oppresso. Chissà però quanti vorranno percorrere una strada in proprio come chi inizia in un’azienda a fare l’apprendista e poi nel tempo diventa titolare. L’Acquario ha una seconda parte della settimana interessante e il fine settimana sarà ottimo. C’è bisogno di emozioni e stimoli positivi e sicuramente questo è un periodo vantaggioso. I Pesci per le prossime 48 ore devono farsi scivolare addosso le provocazioni. Farsi scivolare le cose addosso è sempre molto difficile. A volte è necessario. Si deve essere un po’ più equilibrati. Rivincite per chi è stato messo in un angolo.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha una seconda parte della settimana che invita a essere un po’ cauti in ambito di relazioni interpersonali. Le cose il segno non le sa dire, inoltre quando si pensa di aver ragione e che una persona abbia torto si battono i pugni sul tavolo e questo sembra anche giusto. Il Toro con queste stelle può ottenere un buon risultato. Non ci sono dubbi che si facciano cose in più. Questo è un periodo costruttivo e anche il segno lo è. I Gemelli hanno un oroscopo interessante anche per chi è rimasto fermo e ora deve recuperare. Chi può dire di non aver l’amore? Il Cancro ha bisogno di una persona che capisca perché nell’ambito della vita pratica e del lavoro ci sono state perplessità. Molti potrebbero lamentarsi di non avere un partner adeguato al proprio fianco. Nel prossimo fine settimana si può alzare il tono della polemica. Anche sul lavoro c’è pressione. Al segno sembra sempre di vincere una sfida e poi di nuovo ripartire con delle nuove. Questo piace certo ai segni di fuoco ma non a questo che è un segno d’acqua.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone si trova in una condizione di forza, chi ha un’attività a contatto con un pubblico nella quale si può guadagnare più o meno a seconda delle circostanze avrà qualcosa in più. Il prossimo fine settimana porta una bella emozione. Meglio proteggere le persone che ami e le persone che stanno attorno. Questo periodo non è facile dal punto di vista degli incontri e si è davvero molto esigenti. Probabile che si abbia un pensiero per una persona cara che sta avendo problemi. La Vergine ha un solo modo per non vivere un’esplosione planetaria positiva, il chiudersi in casa e far finta di nulla. Ora si può analizzare tutto nel dettaglio. La Bilancia fa molto e molto è riconosciuto. Ora infatti è come avere le mani legate, o c’è stata una costrizione o magari una riduzione di orario. Oppure in questi giorni si nota che ci sono defezioni. Lo Scorpione, un segno governato da Marte, è preso da mille pensieri. Se c’è stata una crisi all’inizio dell’estate adesso si può recuperare. Inutile che il segno faccia il duro perché il cuore è molto tenero.



