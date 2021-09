Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 26 settembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox dal 27 settembre al 3 ottobre 2021/ Classifica settimanale, i segni Top: toro...

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: il periodo che state per affrontare necessita di maggiore impegno in ambito lavorativo. Giove, Saturno, Sole e Mercurio sono tutti in posizione positiva. Qualche vostro progetto è particolarmente ambizioso, ma nonostante i tempi più lunghi avrete comunque le giuste soddisfazioni. Più sottotono la vita privata, forse c’è qualche problematica da risolvere di tipo familiare o con il partner.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Sole, Mercurio e Marte sono in posizione positiva, a vantaggio delle occasioni importanti. Siate più convinti delle vostre scelte, senza tornare troppo spesso sui vostri passi per analizzare le situazioni. Il periodo così positivo sarà importante anche in ambito sentimentale.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. La Luna in posizione favorevole renderà questa domenica particolarmente positiva. Giove, Saturno e sole in buon aspetto stimoleranno la curiosità e le relazioni, anche quelle giovani. Qualche leggero malcontento di matrice familiare sarà facilmente superato.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 settembre al 3 ottobre 2021/ Classifica segni flop: pesci..

© RIPRODUZIONE RISERVATA