Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 26 settembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “La Luna è favorevole per questa domenica, a dispetto degli ultimi due giorni particolarmente pesanti. Attenzione ai dettagli, soprattutto in amore, lasciate scivolare le troppe preoccupazioni che riguardano l’ambito lavorativo. L’attuale situazione vi mette davanti a novità professionali, è giusto che non riusciate fin da subito ad ottenere grandi risultati. La giornata sarà positiva anche per i rapporti sentimentali”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Questa domenica la posizione opposta della Luna potrebbe creare qualche problema. L’amore è sotto pressione, alcune polemiche potrebbero alterare l’equilibrio di coppia. Dedicatevi alla calma e alla razionalità, anche per chiudere alcune relazioni che vi hanno stancato.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Per questa domenica l’obiettivo è ritrovare la tranquillità. La posizione in sestile della Luna favorisce gli incontri interessanti, attenzione a qualche messaggio inaspettato. Con la giusta calma finalmente vi state rimettendo in gioco, il periodo è propizio per ottenere qualche risultato in più.

