Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 26 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Il momento di dedicarvi ai sentimenti è arrivato. Concentratevi su appuntamenti ed incontri importanti, non ad avventure occasionali. Negli ultimi giorni discussioni e stress vi hanno leggermente tolto energie, inoltre la posizione contraria di Saturno può ostacolare il vostro buon umore per questioni finanziarie. Evitate il più possibile le polemiche”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Per questa giornata potreste sentirvi maggiormente sotto pressione. In questo periodo siete particolarmente vulnerabili, a causa di dubbi che tornano e che difficilmente riuscite a decifrare. Le coppie che hanno scelto da poco di vivere insieme potrebbero incontrare ostacoli di diverso tipo, dall’ambito finanziario a quello professionale. Cercate di dedicarvi maggiormente all’affetto.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Per questa domenica attenzione ad una Luna non proprio in posizione positiva. Potreste avvertire pensieri contrastanti e un fastidio generale, attenzione a questioni spigolose con componenti della famiglia o affetti privati. Lasciatevi il passato alle spalle e gestite la giornata con la giusta calma e cautela”.

