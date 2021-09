Oroscopo Paolo Fox, oggi 26 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa quarta domenica del mese di settembre non può conoscere il proprio esordio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 26 settembre 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: il periodo è in generale abbastanza promettente, ma questa domenica risulterà poco chiara. Lo stress accumulato nei giorni precedenti implica maggiore riposo, soprattutto mentale. Cercate di temporeggiare, in particolare in ambito sentimentale. Dedicatevi alla tenerezza e alle amicizie.

Per il Capricorno, nei prossimi giorni non mancheranno le occasioni per mettersi in gioco, soprattutto in ambito sentimentale. Negli ultimi tempi avete avuto poco tempo per voi stessi: provate a stimolare maggiormente i legami sentimentali senza farvi togliere troppo tempo dall’ambito professionale. Fate attenzione anche alle discussioni che potrebbero avvenire in ambito familiare.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Cercate di trovare il giusto equilibrio con voi stessi e con il partner. Alcune situazioni lavorative scomode vi destabilizzano, la posizione contraria di Saturno non aiuta in tal senso. È necessario avere sempre uno spirito ottimista per affrontare il periodo, nonostante alcuni ostacoli professionali. Il fine settimana sarà pacifico in ambito relazionale, anche se alcuni dubbi in particolare per i single potrebbero destare qualche fastidio in più.

