Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 settembre 2022/ Cancro al top, Leone e Vergine…

La giornata di oggi, lunedì 26 settembre 2022, dà il via ad una nuova settimana: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come di consueto, ha reso note le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti del Cancro

Per i Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, in questi giorni capita di discutere. Cerca di sopportare questo periodo che per alcuni è di apatia e svogliatezza, ovvero per quelli che han capito che per ora è meglio far passare un po’ di tempo prima di agire, ma potrebbe essere anche di grande nervosismo, se si ha a che fare con dei grandi prevaricatori. Sappiamo che, dal punto di vista dei risultati lavorativi, adesso non si può gridare il miracolo, e in questo momento devi incollare cocci rotti e forse ti aspetta un periodo conflittuale, ma indubbiamente interessante e ricco di spunti, soprattutto se eviterai di farti prendere dall’ansia, con la smania di cambiare tutto subito. Il 2023 sarà comunque un bell’anno. L’amore protegge, ma fino a un certo punto, perché se le tensioni di lavoro diventano eccessive, da giovedì bisognerà stare attenti.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo Paolo Fox, si sta per rivelare un nuovo mese, quello di ottobre, importante sotto tanti punti di vista, ricco di spunti nuovi, pieno di piacevoli conferme e anche questa giornata mi sembra particolarmente utile per sapere da che parte andare. Se poi c’è una strada che porta dritta all’amore, non evitatela! L’amore ha bisogno di meno abitudini e di più spontaneità. I sentimenti tornano importanti dalla giornate del 29.

Diversa la situazione per la Vergine. Adesso dovrete rimboccarvi le maniche e questa è una settimana in cui ogni tanto avrete anche la sensazione di fare troppo, di non voler fare più le solite cose. Parlo anche a chi ha cinquanta o sessant’anni: volete avere più spazio per voi stessi, divertirvi e quindi se ci sono ancora, preoccupazioni per i figli, per i soldi, si potrebbe anche vivere qualche difficoltà Per chi è più giovane, mi auguro che questa Venere, che uscirà dal segno giovedì, abbia portato un sentimento, una relazione. Concentrate le vostre energie nello studio e nei rapporti d’amicizia.

