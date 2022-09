Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 settembre 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

È iniziata quest’oggi, lunedì 26 settembre 2022, una nuova settimana che ci porta verso la normalità dell’autunno con le temperature che si abbassano: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per il Capricorno

Caro Capricorno. Grandi prospettive, grandi progetti, un buon risultato, ma quanta fatica! Voi che non amate delegare e vorreste fare tutto per conto vostro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, adesso dovete arrendervi all’evidenza dei fatti e capire che ogni accordo andrà portato avanti in collaborazione: questa cosa vi piace, ma poi in pratica ogni volta dovete correre ai ripari e mettere a posto i guai degli altri. Le opportunità sono sempre molte e adesso inizia un periodo di praticantato o esperienza che vi porterà a vivere un 2023 davvero importante. Siete i più forti della settimana, ma anche i più pensierosi.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Acquario e Pesci

Non è detto che questo sia un periodo di incontri immediati per i nati sotto il segno dell’Acquario, perché dipende anche dalla buona volontà. Gli Acquario che si mettono in gioco però, da giovedì, se sono soli, potranno fare incontri davvero speciali. Con Venere attiva, ci potranno essere sviluppi in casa, una situazione favorevole per chi vuole fare una scelta d’amore importante e in qualche modo sarà possibile sentirsi più liberi. Inoltre il fascino e il magnetismo che sprigiona il segno dell’Acquario nel mese di ottobre, ma già in questa fine di settembre, non permetterà di passare inosservati. Chi è libero affettivamente, deve darsi da fare! Importante darsi anche da fare sul lavoro e chi desidera cambiare è favorito.

Per i Pesci, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un periodo confuso, però preludio di una situazione nuova che sarà molto importante e vivibile già a partire dalla fine di ottobre. Attenzione quindi a non mettere il muso lungo, a non prendere tutto di petto, perché soprattutto l’inizio di questa settimana ancora non regala tranquillità. Forse dovete superare un piccolo dolore, un fastidio personale o familiare: ogni cosa che arriva nella nostra vita, anche se dolorosa, ci permette di crescere e di andare avanti. Quindi dovrete filtrare tutte le esperienze del momento con ottimismo. Le emozioni torneranno più semplici da gestire, a partire da giovedì.











