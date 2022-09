Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 settembre 2022/ Sagittario noia, Scorpione e Bilancia…

Una nuova settimana è appena iniziata, ma in molti non vedono già l’ora di scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 26 settembre 2022. L’esperto di astrologia come di consueto ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per la Bilancia

Caro Bilancia. Cercare di dare più spazio agli amici e al partner è importantissimo! Soprattutto, secondo l’oroscopo Paolo Fox, da giovedì: Venere, entrando nel segno, rischiara il cielo dei sentimenti e può portare qualche emozione in più. È arrivata l’ora di mettersi in gioco, perché questa Venere regala anche un grande fascino: tutti i nati Bilancia che possono, grazie alla propria verve, simpatia, bellezza, mettersi in gioco, avranno di più. Favoriti i creativi. In amore, ci sarà bisogno di più complicità da parte del partner: in questo caso però non si può esigere, ma solo chiedere.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dice per Scorpione e Sagittario

Per quel che riguarda lo Scorpione, il lavoro indipendente è sempre molto interessato da queste stelle, ma molti vogliono fare un salto di qualità: chi all’interno di un’azienda non riesce a crescere e fa sempre le solite cose, potrebbe comunicare a un capo la voglia di cambiare oppure metterà in conto di trasformare la propria vita lavorativa. Ora non è tanto possibile, lo sarà nel 2023, perché attualmente bisogna pensare alle spese correnti. Calma e sangue freddo! L’amore può essere più coinvolgente. Spero che vi siate ripresi, perché c’è chi la scorsa settimana ha avuto qualche problema articolare o dei fastidi.

Caro Sagittario. Quante volte ho detto che la noia è la vostra peggiore nemica? Questa settimana, per l’oroscopo Paolo Fox, non spicca per vitalità. Tutti quelli che stanno vivendo dei cambiamenti, nell’ambito del lavoro, non sanno ancora bene cosa andranno a fare. Forse ultimamente ci sono state delle provocazioni o dei risultati che non vi hanno del tutto accontentato. Vi ritroverete in una sorta di nervosismo che vi porterà anche a dire cose che non pensate realmente, quindi cautela fin da ora, perché anche domani potrebbe essere un po’ sotto pressione. Siete comunque più forti in amore e da giovedì le stelle vi aiuteranno ancora di più.











