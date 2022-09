Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 settembre 2022/ Toro in amore, Ariete e Gemelli…

Una nuova settimana, l’ultima del mese, è iniziata oggi, lunedì 26 settembre 2022: è per questo motivo che è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa rubrica siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata dell’Ariete

Caro Ariete. La capacità di azione non si discute: tu, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sei uno dei più forti dello zodiaco e ricordiamo che Giove transita allegramente nel tu segno zodiacale. Altro discorso è mettere a posto antichi contenziosi, perché molti Ariete adesso non sono impegnati per problemi nati recentemente, ma per situazioni che non sono state gestite bene nel 2021, nel 2020 ed è qui che potrebbe nascere qualche dilemma, proprio perché potrebbero esserci contenziosi di tipo legale ed economico. Confido comunque in questo Giove che, transitando nel tuo segno, porta appunto una buona capacità d’azione. In queste giornate devi stare attento, soprattutto se fai un lavoro a contatto con altri, a non discutere, a non litigare, perché tu vuoi avere giustamente la tua parte, ma c’è chi non è d’accordo.

Toro e Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

Per il Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, si prospetta un periodo piuttosto importante per quanto concerne le relazioni d’amore. Attenzione a non rivangare il passato e a non rimpiangere una decisione fatta in modo un po’ precipitoso. Comunque cerca di non chiuderti in te stesso, se sei single, e se stai cercando l’anima gemella, non farti incantare da promesse troppo lusinghiere. Venere, da giovedì, inizia un transito neutrale e le amicizie e le storie nate fino ad oggi vanno portate avanti. Attenzione ai soldi: il lavoro in questo momento ha bisogno di una ristrutturazione e bisogna anche tagliare rami secchi.

Emotivamente, ottobre troverà sereno e disponibile i Gemelli, ma già dal 29 di settembre Venere inizierà una bella passeggiata nel tuo segno zodiacale. Il rapporto fisico con il tuo partner vive un momento di migliore intesa: le coppie che si sono un po’ raffreddate recentemente, potranno tornare ad essere calde. Nel lavoro invece potreste faticare un po’, per possibili incomprensioni con alcune persone: questo Marte crea dei disagi e sappiamo che Marte rappresenta la battaglia, quindi ci sono dei Gemelli un po’ nervosi o arrabbiati, perché non riescono a fare quello che vorrebbero o hanno a che fare con delle persone toste o, dal loro punto di vista, poco preparate. La forma fisica va curata.











