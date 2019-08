OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 27 agosto 2019: Ariete, Toro, Acquario, Bilancia

Oroscopo di oggi martedì 27 agosto 2019

Torna anche oggi, 27 agosto 2019, l‘oroscopo di Paolo Fox. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno il noto astrologo nella sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele. L’Ariete non deve essere precipitoso, il consiglio è quello di gestire tutto con grande attenzione, evitando di ritrovarsi a vivere le cose con fretta o precipitazione. Il Toro si trova a vivere un momento di grande forza, cosa che potrebbe rendere più semplice un cambiamento o una decisa presa di posizione. Serve però determinazione e voglia di raggiungere quelli che sono obiettivi ormai da molto tempo. Il Toro trova inoltre nella sua orbita un Urano molto interessante in grado di regalare forza e coraggio che sembravano perse da troppo tempo. Presto potrebbero arrivare delle risposte da una persona importante. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone difficilmente ammette di aver sbagliato. Questa è stata in ogni caso una primavera da vincitori, adesso però c’è un oroscopo importante. Giove è favorevole ma avere buone stelle non significa avere per forza successo. Forse può significare che qualcuno ci propone di rifare delle cose. La Vergine è in crescita e già nel week-end arrivano buone risposte. È possibile guadagnare con una provvigione e con un bel progetto. Non ci si deve tirare però indietro se fanno offerte di lavoro. Per qualcuno saranno giorni da ricordare in cui si potranno far valere le ragioni. La Bilancia vive un momento di confusione, chi ha un’attività in proprio non si deve preoccupare troppo ma è probabile che, per accontentare tutti, alla fine si finirà per scontentare tutti. Bisogna cercare di fare quello che è opportuno e poi l’amore premia. Lo Scorpione ha un oroscopo interessante, chi può contare su vari collaboratori e su diverse collaborazioni avrà qualcosa in più. Diversa la situazione per tutti i collaboratori part-time o a margine non tanto perché queste sono stelle davvero nervose quanto perché da qualche tempo e per i prossimi due mesi poi avranno riferimenti che possono cambiare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo ad analizzare l‘oroscopo di Paolo Fox da vicino con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete era stato pregato lunedì di non parlare in modo troppo precipitoso ma in questo momento si è anche abbastanza frenetici perché si sta organizzando qualcosa di importante per settembre. Proprio per questo motivo non tutto è facile da gestire e forse ci sono tanti problemi. Ci sono persone che sono un po’ in ansia e arrabbiate. Il Toro ha giornate forti e Urano è il pianeta dei cambiamenti, c’è chi cambia la casa e stile di vita o lavoro. Tutto dipende dalle singole circostanze e di sicuro i più ricchi e i più danarosi dovranno scegliere. I Gemelli hanno un momento in cui è opportuno ritrovare forza e coraggio. C’è però un ostacolo, un capo, un’azienda o qualcosa da rivedere nei rapporti con gli altri. Dal punto di vista legale o finanziario ci vuole attenzione. Bisogna aspettare una risposta per una causa, la si avrà e l’autunno darà ragione. Si sta diventando molto critici. Il Cancro sembra bloccato in un paradosso, spesso si ama di più quando si sta male. Quando c’è qualche dubbio in amore si sente maggiore energia e non solo si avrà voglia di dare di più.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è pronto a grandi innovazioni. Le persone che stanno intorno poi capiscono questa esigenza e si dovrà stare attenti a ciò che capita. Se c’è stata la chiusura di un progetto o di un programma si può guardare oltre, se c’è però qualcosa che non va e non ci si sente più in forma vuol dire che ci si dovrà riposare. Il Capricorno fino a qualche mese fa si pensava che certi rapporti non fossero più recuperabili ma qualcosa si muove nel lavoro. L’Acquario aspetta che si sblocchi la questione riguardo una casa. Ora come ora sono sbloccate anche le compravendite ed entro la fine dell’anno ci potrà anche essere una buona soluzione per un affitto ed una compravendita. La confusione non manca e bisogna ricordare che ultimamente ci si è stancati parecchio. Il fisico va un po’ sorretto con vitamine ed elementi di forza in più altrimenti rischiate anche di star male come accaduto di recente. I Pesci a seconda della responsabilità si avrà qualcuno che cerca di fare lo sgambetto e mettersi da parte. Questo è un periodo che fino al 10 settembre convince poco, quindi bisogna fare attenzione. Passeggero il periodo ma qualcuno vuole far passare sempre per quello che ha torto sempre e comunque. Ora è come se qualcuno volesse oscurare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA