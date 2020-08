Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2020/ Cancro, Leone, Vergine, Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a studiare alcuni dei segni di oggi, 27 agosto 2020. Cancro: agosto non è stato freddo per i sentimenti, quando si sta male per amore vuol dire che si è innamorati sul serio. O si fa una grande scelta d’amore o non si discute nemmeno di sentimenti. Molto dipende da chi si è incontrato. Attenzione a non cercare per forza il pelo nell’uovo. I legami sentimentali perfetti non esistono.

Leone: la Luna è favorevole per il segno che ha carica di forza. Marte è attivo. C’è bisogno di energia e non manca mai. Ora c’è un progetto importante da portare avanti. Sul lavoro c’è bisogno di certezze. Se si può diventare capo da una parte si è contenti, dall’altra molto pensierosi. Non ci si può permettere di sbagliare. Se si deve acquistare ci si deve muovere con saggezza.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine e Bilancia

Soffermiamoci su altri due segni dell’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: si è contrariati, forse si ha a che fare con persone apparentemente nemiche. Questo 2020 con tutte le grandi problematiche che ha portato ha messo uno scudo al segno che anche se ha difficoltà vede tutto scivolare addosso. Si deve recuperare anche l’amore con gli incontri fatti ora pronti a diventare importanti, entro due mesi Venere sarà nel segno.

Bilancia: Luna favorevole. Se ci è prefisso di portare avanti un impegno non sarà facile fare tutto quello che si desidera. Agosto è un mese teso con Venere contrario e difficoltà sul lavoro. Qui c’entra e non c’entra il fatto sociale, ma alcuni rapporti sarebbero cambiati comunque a prescindere da quanto accaduto. Settembre aiuterà a ricucire gli strappi. In amore ci vuole pazienza, relazioni fragili da proteggere.

