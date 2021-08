Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 27 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci ricordo alle persone che hanno a che fare con una persona dei Pesci, di non considerare questo segno apatico o privo di sensibilità, perché è proprio tutto il contrario. Quando un Pesci fa finta di nulla, sembra che dorma, è proprio quello il momento in cui sta osservando anche i dettagli di una situazione che probabilmente non va bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: sei più sereno, mi auguro che nel corso degli ultimi due giorni tu non abbia combinato qualcosa di sbagliato perché, come ho detto, sei stato molto polemico, magari anche critico. Scorpione: cari Scorpione, venerdì e sabato sono due giornate in cui bisognerà tenere sotto controllo la tensione. Spiegavo qualche giorno fa che non tutti gli Scorpione hanno fatto delle vacanze serene: c’è chi non è partito, ma chi si è mosso potrebbe essersi ritrovato in un posto in cui non è che sia stato molto bene. Forse la compagnia, forse il luogo o la temperatura.

Oroscopo Paolo Fox 26 e 27 agosto 2021/ Periodo top per Pesci, tensioni per il Toro

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione, Cancro e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: sarà molto importante chiarire le cose che non vanno: dopo le fluttuazioni, le tensioni, le piccole delusioni per un’amicizia, e in qualche caso per un amore, avvenuta agli inizi di agosto, ora sembri molto più forte. I giovani possono trovare una prima occupazione fra fine anno e gli inizi del prossimo e gli amori nati da poco devono ritrovare un po’ di solidità.

Lo Scorpione ogni tanto s’arrabbia e anche in maniera eccessiva: non arrabbiarti con te stesso. In questo periodo l’amore può essere un alleato prezioso, ma non solo amore in termini di passione e coppia. Penso a un figlio, a un’amicizia: hai bisogno di confidenze ma soprattutto di sorridere, perché per troppo tempo sei stato un po’ sotto pressione. Cancro: lo saranno di più le coppie che hanno problemi di soldi, che hanno speso per la casa, perché poi far quadrare i conti non è facile e allora nascono delle preoccupazioni. I più giovani per esempio potrebbero rinviare l’idea di avere un figlio, però ricordo che il prossimo sarà un anno importante e utile. Basta seguire l’istinto per avere il coraggio di cambiare qualcosa, anche delle abitudini sbagliate. I cuori solitari, per ora, non si esprimono.

Daniele Luttazzi "Oroscopo? Solo un pensiero magico"/ Punge Branko e Paolo Fox...

© RIPRODUZIONE RISERVATA