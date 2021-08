Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 27 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: dovresti proiettare la tua attenzione sulla giornata di domenica: Venere e Luna molto intriganti. Questo significa che sarai molto disponibile ad amare. Spero che ci sia la persona giusta al tuo fianco, ovviamente, ma se c’è qualcuno che ti intriga e ricambia la tua voglia di amare, dagli appuntamento domenica, perché potresti avere un buon successo personale.

Oroscopo Paolo Fox 26 e 27 agosto 2021/ Periodo top per Pesci, tensioni per il Toro

Ora tocca alla Bilancia: spero che tu non abbia perso tempo e che tu abbia già una bella emozione nel cuore, perché Venere parla di sensazioni speciali. Naturalmente Venere dice: hai bisogno di amare e allora poi è ovvio che stia a noi fare delle scelte. Chi è solo, ora sta cercando, magari prima non cercava, chi ha una bella coppia pensa a grandi progetti da condividere. Per l’Acquario, anche i rapporti matrimoniali hanno bisogno di più tenerezza. Il consiglio che sembra darti il cielo è questo: lasciati andare alle conquiste, soprattutto se sei solo, e venere invita a pensare al domani anche a livello sentimentale.

Daniele Luttazzi "Oroscopo? Solo un pensiero magico"/ Punge Branko e Paolo Fox...

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: giornata un po’ pensierosa: fra oggi è domani potresti sentirti agitato. In certi giorni pensi che sia importante prendere il telefono, chiamare delle persone che ti devono dare delle risposte e diventare molto determinato nelle richieste. In altre invece pensi che non te ne importa nulla, che si può rimandare tutto. Sei sull’altalena per quanto riguarda la volontà e anche le incertezze. Per la Bilancia il tema della condivisione, tanto caro ormai per via dei social e di internet, è sempre stato un punto di riferimento, anche in tempi non sospetti, per la Bilancia. Le occasioni di trovare una soluzione soddisfacente a qualche questione che ti ha angustiato da tempo, arrivano al più presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

Per i Gemelli queste giornate portano qualcosa di nuovo, ma non ancora risolutivo per il lavoro, dove c’è più confusione che altro. Diciamo che devi riorganizzarti o superare qualche ritardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA