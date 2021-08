Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 27 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro: contare su un oroscopo eccellente con Luna, Marte, Mercurio e Sole favorevoli è facile oggi! In altre parole, questo è un agosto che si chiude con aspetti più importanti per il campo pratico e non solo.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea di sfruttare questo momento: se già c’è una bella storia potenziala, altrimenti guardati attorno. Anche le persone sole sono al centro dell’attenzione e con questi giochi planetari gli incontri sono tutti ad alto voltaggio, erotico ed emotivo. Se sei del Capricorno dopo due giornate no, arrivano due giornate sì: e allora potrebbe essere arrivata una risposta, altrimenti arriverà all’inizio della prossima settimana. Molti Capricorno stanno giocando a braccio di ferro nel lavoro. Non è un periodo che ti permette di guadagnare molto, anzi magari rispetto a un progetto importante che volevi affidare a delle persone di rilievo, hai dovuto fare una piccola retromarcia, vivere un ritardo oppure un affare non è andato bene.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. In queste 48 ore non è escluso che tu riceva una risposta, anzi sarebbe il caso di farti avanti, perché sei molto ispirato. Non hai diritto anche tu all’amore? A essere felice e appagato?

Per il Capricorno: bisogna essere forti e tu lo sei tantissimo. L’amore sembra non essere lucido, pronto e quindi, a seconda della persona che hai al tuo fianco, sei pronto anche tu a recriminare. Se sei del Toro è possibile dunque pensare a qualcosa di più: se devi sistemare un contenzioso in famiglia, se devi cercare una sistemazione, persino progettare un cambiamento che riguarda la famiglia, per qualcuno in un luogo diverso.

