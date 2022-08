Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: progetti…

Questo weekend prosegue con sabato 27 agosto e le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per la Bilancia ci sono pianeti positivi come Luna, Mercurio e Marte. L’amore torna attivo anche grazie a Venere: presto ci saranno nuove fiamme. Per lo Scorpione anche c’è una nuova partenza per il lavoro e non solo. Anche in amore questo segno è più sensuale e pronto a vivere in modo più equilibrato tutte le relazioni. Per il Sagittario alcune coppie sono un po’ appesantite anche dallo scarso dialogo: forse anche la vita intima non è al top.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il lavoro...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Marte…

Bilancia, gli ultimi tre giorni di agosto vedranno la Luna e Mercurio nel tuo segno zodiacale e anche un Marte in ottimo aspetto. Questo fa sì che l’amore torni ad essere positivo: le stelle sono convincenti! Soprattutto i Bilancia che hanno vissuto male l’amore nel passato possono, ora tornare a sorridere. In particolare, questa Venere molto intrigante, fra settembre e ottobre, parla anche di nuovi amori. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: cancella le emozioni negative.

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, cambiamenti in amore

Scorpione, c’è una nuova partenza: per il lavoro, per le idee da sviluppare in seguito e per i progetti. Quelli che si sono bloccati ora potrebbero riprendere: è possibile trovare una soluzione. Amore? Sei più sensuale e più calmo, soprattutto se hai allontanato una persona e hai messo in crisi un rapporto. Ora il tuo cuore è pronto a rispondere. Venere, che è sempre stata contraria ad agosto, torna favorevole a settembre e ti porterà a vivere un maniera più equilibrata i rapporti.

Sagittario, c’è qualche incertezza eccessiva: i cambiamenti di rotta improvvisi andrebbero evitati. In amore, nel weekend ci sarà una certa intransigenza e fatica nel comprendersi. Il passaggio della Luna è attivo: è probabile che tu faccia notare al partner qualcosa che non va. Le coppie più appesantite sono certamente quelle in cui da tempo non si parla e forse l’intimità non è perfetta. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: se la vita intima è un po’ freddina, bisogna riscaldarla.

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA