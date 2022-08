Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: Venere…

Iniziamo anche questo sabato con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro avrà presto Venere favorevole: in questo momento, se ci sono difficoltà, è meglio parlarne. Per il Leone, chi ha iniziato un rapporto sentimentale è più forte e dà valore a questo legame. Per la Vergine si risveglia la voglia di fare, anche di superare una crisi o un’indecisione. Le idee sono tante e anche la voglia di arrivare lontani.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Venere Favorevole

Cancro, Venere sarà presto favorevole, dal 5 settembre. Amore? I Cancro un po’ più stabili sono quelli forse che hanno meno problemi perché stanno da soli. In molti di recente hanno chiuso una storia e per ora non ne vogliono sapere. Chi ha una storia, da qualche tempo magari non crea disagi al partner e sta zitto per evitare problemi, oppure è arrivato al limite. Se ci sono delle difficoltà, parlate a cuore aperto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: due giornate sì sono quelle di oggi e domani.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, in amore…

Leone, questo è un momento in cui il tuo parere conta. Quando abbiamo un buon oroscopo bisogna sperimentarlo e mettersi in gioco. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: chi ha iniziato un rapporto sentimentale da poco è più forte perché dà a questo legame un valore importante. Il Leone ha un produttivo cielo per l’amore ed è più facile trovare soluzioni a problemi che avevano portato ad un certo disagio. Ci sarà modo di togliersi un sassolino dalla scarpa.

Vergine, si risveglia la voglia di fare grazie a questo cielo. Dal 5 settembre questa Venere coinvolge in maniera diversa anche il tuo segno: quello che fai ora permette un rilancio. Forse stai anche per superare una crisi o un’indecisione. L’Oroscopo di Paolo Fox dice: sei pieno di idee che portano lontano. Per questo devi cercare di organizzare i prossimi giorni in maniera molto tranquilla. Amore? Basta ai dubbi. Da settembre riuscirai a dare chiarezza e illuminare la tua vita.

