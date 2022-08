Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: il lavoro…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci fa compagnia in questo sabato. Per il Capricorno sarà una giornata ricca di attività e in amore se qualcosa non funziona è meglio guardare altrove. Il lavoro chiama: buone novità in arrivo. Per l’Acquario, se c’è un’attività indipendente forse arriverà qualche buona intuizione: Venere regala serenità e ambizione anche sul lavoro. Per i Pesci c’è una Luna opposta e qualche tensione, con qualche lieve disagio.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: progetti...

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, giornata ricca

Capricorno, ti aspetta una giornata carica di attività. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: programma i tuoi interventi in modo da affrontare le prossime ore nel modo migliore. In amore, se una storia non funziona, c’è la possibilità di cercare altrove. Tu odi chi si nasconde dietro una maschera e quando fingi, lo fai bene, perché nessuno ti scopre. Buone novità: il lavoro ti chiama!

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il lavoro…

Acquario, se hai un’attività indipendente, il periodo potrà regalarti qualche buona intuizione dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere, fra pochi giorni, non sarà più contro: non è detto che torni l’amore, ma almeno sei più sereno. Adesso potresti fare qualcosa di bello per risvegliare la tua ambizione, sul lavoro e non. Spesso i tuoi pensieri sono differenti da quelli degli altri e i tuoi progetti possono apparire un po’ stravaganti.

Pesci, la Luna opposta in questo giorno può portare a qualche piccola tensione. È un sabato che comporta dei piccoli ritardi oppure crea dei lievi disagi. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non essere troppo testardo e intollerante. Non sarà opportuno lasciarsi andare anche a qualche ricordo spiacevole, perché si rischia di starci male. Attenzione a qualche piccolo disagio in amore.

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA