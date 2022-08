Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 agosto 2022/ La giornata di Ariete, Toro e Gemelli

L‘Oroscopo di Paolo Fox ci fa compagnia in questa giornata di sabato 27 agosto. L’Ariete ha qualche fastidio ma si sta impegnando per risolvere queste situazioni. Bisogna fare attenzione all’aspetto economico: ci sono state forse troppe spese oppure danni. In amore c’è qualche stanchezza di troppo. Il Toro ha la Venere contraria che però tornerà attiva molto presto: questo periodo reclama serenità nelle coppie. Per i Gemelli, cresce l’attenzione nel lavoro. Mercurio è favorevole, Giove è attivo, anche se oggi ci sarà un po’ di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, stanchezza in amore

Ariete, chi in questi giorni ha avuto un problema importante e magari ha dovuto sopportare anche un fastidio, adesso si impegna con grande forza per riuscire a fare di più. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che ci saranno contatti che permetteranno di risolvere perplessità e dubbi. Attenzione comunque all’aspetto economico: ci sono troppe spese oppure danni e quindi bisogna pagare! Amore? Sei stanco delle solite cose e hai proprio voglia di una boccata di ossigeno ma le stelle sono con te.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, Giove e Venere…

Toro, hai Venere contraria, ma non disperare: tornerà attiva dal 5 settembre. Per l’amore, guarda dentro di te, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sai ciò che è meglio per te, soprattutto se sei al fianco di qualcuno che non vedi sulla tua lunghezza d’onda. In questo periodo è molto importante ritrovare serenità nelle coppie e puntare su nuovi rapporti.

Gemelli, andando verso settembre cresce anche la tua attenzione nei confronti del lavoro. Forse ci sono delle scelte e decisioni da intraprendere ma non avere paura: Mercurio è favorevole, Giove è attivo. I Gemelli non stanno mai fermi e dunque hanno sempre bisogno di avere qualcosa in cui impegnarsi, spiega l’oroscopo di Paolo Fox. Questa sera però sarete un po’ agitati e polemici, quindi rilassatevi. Tutto tornerà al suo posto.

