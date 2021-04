Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Per quanto riguarda i segni di Aria le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox comunicate come ogni giorno su Radio Latte e Miele si concentrano sulla giornata di martedì 27 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: le situazioni difficili che potrebbero presentarsi nel corso di questi giorni invitano ad agire con prudenza, cercando di limitare il desiderio di rivalsa legato agli inconvenienti degli ultimi mesi. Potrebbe ancora esserci qualche piccolo limite da superare, ma sicuramente non manca la voglia di mettersi in gioco: attenzione a non affaticare troppo il fisico.

Ora tocca alla Bilancia: Marte dissonante sembra creare qualche tensione sul piano fisico, anche a causa di alcune situazioni di lavoro completamente da ridefinire. Dopo un inizio del mese molto impegnativo, però, ora la situazione potrebbe migliorare leggermente, anche grazie alla grande voglia di mettersi in gioco che interessa queste giornate.

richiedere del tempo per essere risolte del tutto, ma presto sarà possibile contare su alcuni cambiamenti capaci di rivelarsi molto positivi.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: la grande voglia di trasformazioni che caratterizza queste giornate è costretta a scontrarsi con una profonda insicurezza che andrebbe tenuta sotto controllo. Questa situazione potrebbe essere superata nel corso dei prossimi giorni a costo di uno sforzo fisico importante.

