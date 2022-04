Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: che giornata sarà?

L’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna la giornata di mercoledì 27 aprile 2022 per quanto riguarda i segni di Ariete, Toro e Gemelli. Ecco cosa c’è da aspettarsi nella consueta rubrica su Radio LatteMiele.

Il mercoledì dell’Ariete

Ariete: Cari Ariete, più ci avviciniamo a maggio e più idee vi verranno in mente. In questo periodo tanti vi diranno che avete ragione e forse darete anche fastidio per questo, perché quando un Ariete dice la verità, c’è chi apprezza e c’è chi si sente colpito e inizia a sbraitare, ma voi andate per la vostra strada, come avete sempre fatto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’unico lato un po’ incerto di questa giornata è la fatica, proprio perché state riorganizzando la vostra vita e ci sono tante cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni su Toro e Gemelli

Toro: Il segno del Toro ci tiene molto alle proprietà che siano affettive o materiali: ciò che è tuo, è tuo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox poi sei molto generoso, però le tue cose non vanno toccate e forse, in questo momento, molti Toro si sono arrabbiati perché ci sono state invasioni di campo dall’esterno: qualcuno che ti ha stressato su lavoro, qualcuno che ha insidiato la coppia oppure non è stata una persona, ma degli eventi. Adesso si recupera, ma attenzione ai rapporti/scontri col tuo stesso segno e con l’Acquario, soprattutto sul lavoro.

Gemelli: Per i Gemelli questa è una giornata ancora un po’ frastornata: è come se recentemente tu fossi stato immerso in un turbine dal quale era difficile uscire, ma questa è una giornata che permette di fare molto di più. Il turbine andrà via e arriverà il sole.

