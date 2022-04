Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci?

Capricorno, Acquario e Pesci: la giornata di mercoledì 27 aprile 2022 passata ai raggi X secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno offerte nella rubrica di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox, cosa attende il Capricorno?

Capricorno: Essere preda delle emozioni e delle responsabilità è un problema. Giovedì sarà una giornata sottotono mentre quella di oggi sarà ancora interessante. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox dovresti chiudere entro questo mercoledì tutto quello che non va perché poi, giovedì e venerdì, qualcosa potrebbe andare fuori controllo. La tua proverbiale pazienza ultimamente è stata messa alla prova da persone che non si rendono conto che anche tu hai diritto a un po’ di serenità e affetto, oltre che a dare sicurezza agli altri.

Le previsioni del giorno per Acquario e Pesci

Acquario: L’Acquario ha una grande mente in questo periodo, perché ci sono tante cose da fare e vedere. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox addirittura c’è chi scalpita per fare un viaggio, magari è appena tornato e non vede l’ora di ripartire. Fermo non sai stare e questo desiderio di libertà potrebbe essere legato alle piccole baruffe che nascono in amore: se c’è una persona che non capisce questo tuo desiderio di azione e indipendenza, sono guai! Devi chiederti se il tuo amore è assente da costrizioni e impedimenti e soprattutto se sei in grado di determinare la tua autonomia, senza l’interferenza degli altri. Limiti e blocchi andranno superati.

Pesci: Ogni tanto siete confusi e, inconsciamente, non volete sentirvi del tutto sereni. Attenzione però, perché con Giove nel segno avete guadagnato una grande consapevolezza interiore e quindi adesso potete vivere verso una strada maestra che vi porterà verso un futuro migliore: che sia una crescita lavorativa o di tipo emozionale, penso che presto avrete qualcosa di più. Sfruttate il vostro potenziale creativo in questa giornata. Novità in amore per chi vuole costruire qualcosa di più.

