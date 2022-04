Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2022/ Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Che giornata sarà per Cancro, Leone e Vergine? L’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per quanto concerne la giornata di mercoledì 27 aprile 2022.

Cancro, cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: Giornata sì, però vai oltre e non guardare al passato. Lascia le reticenze che provi nella tua vita, come per esempio la voglia di essere sereni e contemporaneamente la paura di non esserlo abbastanza. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i dubbi in amore possono essere tanti e non devono tornare, ora che Venere è favorevole. Il dubbio non va distrutto, ma semmai coltivato per cercare di capire le dinamiche che non funzionano. Se una storia si è conclusa, specialmente all’inizio dell’anno, non pensarci più.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: che giornata sarà?

La giornata di mercoledì per Leone e Vergine

Leone: “Alla ricerca del risultato”, non perduto, ma annunciato! Siamo lì lì, per ottenere qualcosa di più. Non dare retta all’umore del momento e alla tensione. Tu stai per affrontare un esame e sai di vincerlo! Te lo dico anch’io, perché abbiamo un bellissimo Giove tra qualche giorno attivo per il tuo segno: perché preoccuparti? Eppure in giornate come queste, o per i soldi o per l’amore o per i parenti, non c’è chiarezza: lascia passare un po’ di tempo.

Oroscopo Branko, oggi 26 aprile 2022/ Buoni affari per il Capricorno, amore al top...

Vergine: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox alcune situazioni oggi potrebbero pesare un po’ di più. Con Venere opposta potresti aver avuto delle incertezze in amore: lascia perdere il ragionamento e lasciati andare all’istinto. Il punto è: quando la vedi questa persona senti qualcosa dentro di te? Pensi di amarla ancora? Questo conta più di tutto. Se c’è ansia che tutto vada bene e che le emozioni siano quelle giuste, in quel momento si rischia una sorta di perfezionismo sentimentale che non ha nulla a che fare con l’amore.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 27 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA