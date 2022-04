Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Andiamo a scoprire come ogni mattina nella rubrica su Radio LatteMiele le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 27 aprile 2022. I segni passati in rassegna in questo caso sono Bilancia, Scoprione e Sagittario.

Che giornata sarà per la Bilancia?

Bilancia: Cercate di sanare tutto ciò che è rimasto in sospeso nel lavoro, nell’amore e ancora di più in questioni legali e lotte: cercate di chiuderle in anticipo, perché la seconda parte dell’anno allungherà i tempi di ogni soluzione. Ben venga questa giornata che ti rende più lucido, ma questa sera non fare le ore piccole.

Oroscopo Branko oggi 27 aprile 2022/ Previsioni per tutti i segni: da Ariete a Pesci

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Ti vorrei vedere innamorato e appassionato. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questi giorni forse ti diverti perché hai deciso di seguire un tuo hobby, una tua passione anche molto particolare e incompresa dai più: segui la tua strada e cerca di essere più sicuro di te. Poi lo sai che tu hai sempre qualche piccolo problema da risolvere, qualche intoppo pratico. Lo Scorpione, un po’ per destino, un po’ perché ha la testa tra le nuvole, deve sempre rimettere mano a qualcosa. Tuttavia, in questo periodo, hai una bella capacità di azione.

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Sagittario: È vero, queste non sono giornate particolarmente pimpanti, ma sai che siamo quasi pronti a una soluzione. È normale avere dei dubbi in amore! Metterai in discussione quello che provi, per renderti conto se è davvero una passione. Se hai vissuto una bella storia recentemente e c’è stata una lontananza: se è di tipo pratico si rimedia, se è di tipo psicologico fai attenzione.Secondo l’Oroscopo Paolo Fox fra pochi giorni Venere e Giove saranno attivi: se due persone non vanno d’accordo però, non è che siccome arriva Venere andrà bene, ma per esempio potranno trovare un accordo o pensare di prendersi una pausa di riflessione. Per tutti quelli che aspettano un amore, dal prossimo mese si volta pagina.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 aprile 2022/ Le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA