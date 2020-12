Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 dicembre 2020/ Le previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX 27 DICEMBRE 2020 PER I SEGNI D’ARIA

Diamo uno sguardo ai segni d’aria tratti dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 27 dicembre 2020. Si tratta di Gemelli, Bilancia e Acquario, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

GEMELLI: GIORNATA MOVIMENTATA

Gemelli: La giornata di oggi potrebbe rivelarsi piuttosto movimentata, ma grazie ad una Luna favorevole si potrà contare su alcune interessanti intuizioni. Il 2021 sembra promettere interessanti cambiamenti, per questo sarebbe bene non sottovalutare le occasioni che stanno per presentarsi.

BILANCIA E ACQUARIO, CHE COSA CI SVELANO SE STELLE CON L’OROSCOPO PAOLO FOX?

Bilancia: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si potrà respirare un po’ di armonia in più, pregustando le buone possibilità che offrirà l’arrivo del 2021. Il prossimo anno potrebbe permettere a molti di rivoluzionare alcune situazioni modificando tutto ciò che non sono più disposti a sopportare.

ACQUARIO: SECONDO PAOLO FOX EMOZIONI IN ARRIVO…

Acquario: Dopo giornate un po’ noiose, questa domenica sembra preludere ad un 2021 ricco di emozioni. La Luna in ottimo aspetto a Giove e Saturno invita a mettere ordine per prepararsi ad esplorare nuovi orizzonti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA