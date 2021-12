Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia agli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci dedicheremo sostanzialmente ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 27 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Il prossimo anno inizierà con un Giove decisamente favorevole, in particolare per la voglia di fare. Cercate di trovare un nuovo equilibrio tra la forza propositiva e la voglia di oziare che a volte vi caratterizza. Venere favorevole supporta le relazioni amorose in questo periodo”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: il Cielo attuale vi spinge a riflettere più del previsto, soprattutto in relazione ad alcuni accadimenti del passato. Le passioni fugaci e recenti non sembrano avervi soddisfatto, forse i cambiamenti in atto che riguardano la vostra persona non collimano con il carattere altrui.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Dalla giornata di domani inizia finalmente il transito di Giove. È il momento di voltare pagina dal punto di vista sentimentale, soprattutto per chi ha vissuto una forte crisi. Le emozioni sono dietro l’angolo e le questioni legali troveranno risoluzione tra gennaio e febbraio. Il 2022 è pronto a dare soddisfazioni, con particolare riferimento a chi riuscirà ad accantonare le emozioni negative”.

