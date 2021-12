Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questo ultimo lunedì dell’anno non può avere inizio senza essere accompagnato dalle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, rivolte a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo spazio ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, lunedì 27 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: la prossima settimana sarà all’insegna della forza, così come il 2022. Attenzione però ad alcune condizioni contrattuali da rivalutare, soprattutto nei primi mesi del nuovo anno. Per i mesi successivi saranno importanti alcune valutazioni di carattere economico. In amore cercate di dare maggiore spazio all’istinto, provando a non porvi limiti dettati dalla troppa razionalità.

Spazio ora al Capricorno: i nati sotto questo segno possono giovare di tanti pianeti in posizione favorevole, ma un po’ di stanchezza potrebbe leggermente frenarli. Molti hanno finalmente capito di dover dare maggiore importanza alla famiglia e ai sentimenti, cercando di dare meno importanza alle pretese e alle ambizioni. Spesso il vostro tendere in avanti vi rende unicamente più agitati e meno concreti.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Il periodo attuale vi vede desiderosi d’amore, con Venere decisamente in vostro supporto. Non abbiate paura di amare e di dedicarvi più apertamente ai sentimenti, non rovinate l’ottima situazione propiziata dalle stelle del momento. Siate prudenti, ma non eccedete con la cautela. La settimana in ogni caso promette ottimi risvolti.

