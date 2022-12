Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 27 dicembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, bene organizzare il Capodanno quindi proietto la tua attenzione sul 31, perché avremo delle buone stelle anche il 30 e questo è un cielo utile anche per riscoprire il desiderio nella coppia. Ci vuole invece un po’ di pazienza con i quattrini e con il lavoro: consiglio di portare avanti solo le cose che già sai fare e di evitare conflitti con persone che non meritano la tua attenzione.

Vergine, una Luna opposta rende tutto un po’ più complesso, ma attenzione: problemi da niente, l’organizzazione della giornata o una certa tensione che devi tentare di superare. Non nasconderti dietro scuse o misteri, perché in questo periodo devi rivelare il meglio di te e difendere quello che desideri, anche in amore.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, le giornate sono importanti ma, ogni tanto, riaffiora il passato: quel senso di disagio che c’è stato durante l’estate. Ognuno ha poi il proprio cielo: chi è stato male, chi ha avuto un problema familiare o d’amore. Se si pensa solo al passato, si rischia di vivere male il presente e di non guardare in maniera benefica il futuro. Chi vuole iniziare un nuovo percorso avrà qualche intralcio all’inizio del 2023, ma poi grandi situazioni nasceranno. Anticipo che dopo l’Epifania avremo già un cielo migliore per l’amore.

Scorpione, Luna favorevole, Venere interessante, Sole importante: che tu viva ogni tanto momenti di tensione comunque è normale. Ho anche spiegato che lo Scorpione mette alla prova tutti quelli che lo circondano, pensando che, se si arrabbiano, in fondo, ci tengono a un rapporto: attenzione, perché tirare troppo la corda è un errore. Ecco perché questa fine del 2022 deve portare delle schiarite e tranquillità. Prudenza solo negli investimenti, perché bisogna ricordare che la prima parte del 2023 è importante, mentre la seconda porterà qualche cambiamento. Quindi chi può, vuole ritrovare un accordo o un contratto dovrà darsi da fare già dalla fine della primavera.

