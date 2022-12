Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo martedì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, comincia a pensare a quello di buono si può fare nel mese di gennaio, perché proprio nella prima settimana del mese si apre una situazione molto utile per il tuo futuro e anche più convincente e avvincente. Forse l’unica cosa che non bisogna fare è caricarsi di impegni oppure cercare di trovare soluzioni rapide a problemi che, sinceramente, non dipendono da te: le soluzioni che stai aspettando potrebbero essere nelle mani di altre persone. Penso, per esempio, a chi aspetta all’esito di una causa, a chi deve fare delle richieste per un rimborso o a chi è stato male e deve recuperare: ci vogliono tempi ben precisi. Comunque il 2023 porterà esperienze speciali.

Toro, cielo da vincitori per i nati sotto il segno del Toro ed è bene affrontare anche qualcosa di importante: cure e terapie per chi è stato male, ma si possono affrontare anche nuovi amori o contrasti che poi saranno risolti. Quello che ti chiedo, in queste giornate, è di dare il meglio di te. Questa giornata di martedì sarà una giornata molto interessante per i rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, ti sei trovato di fronte a tante problematiche, forse neanche tutte generate da te, ma qualche distrazione c’è stata e avresti dovuto controllare tutto nel dettaglio. Ti stai dando molto da fare in più campi e, addirittura, chi ha un lavoro creativo potrebbe studiare per migliorare ancora di più le proprie prestazioni. Sei un segno di aria e per fortuna sai come cavartela, anche nei momenti più difficili. Con il mese di gennaio arriverà anche un bel transito di Venere.

Cancro, vedo delle opposizioni planetarie: per caso hai mandato a quel paese qualcuno di recente oppure hai deciso di startene un po’ più per conto tuo? Sappiamo che, per il segno del Cancro, la casa è un po’ il nido, la cuccia, il posto dove rifugiarsi quando fuori le intemperie della vita sono estreme e forse adesso manca proprio questo nido o ci cono delle persone che ti hanno dato un po’ dei problemi. Qualche tensione è stata possibile, ma spero che il 2023 ti liberi da tanti pesi.

