Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di martedì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi con la settimana pronta a entrare nel vivo dopo le festività natalizie e in attesa del Capodanno.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Una Luna storta non ha il potere di buttare all’aria tutte le situazioni che non vanno e anzi, penso che questa sia una buona giornata per recuperare energia, per “ricaricare le batterie”. Si sviluppa la creatività e questo farà piacere a chi lavora grazie alle proprie idee: dagli artisti ai pubblicitari, agli imprenditori che hanno in mente di sviluppare un progetto, entro metà maggio 2023. Chi, in questo momento, non fa una vita allegra e dinamica è chiaro che si senta un po’ triste, ma ci vuole poco per cambiare: solo un po’ di buona volontà.

Oroscopo Capricorno

Sei uno dei segni più forti e provati del momento. Forte, perché la tua ambizione vince e sul lavoro puoi ottenere tanto, e provato, perché inevitabilmente devi risolvere tanti problemi. Tu sei poi una persona che le responsabilità non le scarica e anzi: le carica tutte sulle proprie spalle. Venere è attiva: sei tu che decidi in questo momento e sconfiggi tutti. Posso anche pensare che chi non ha più voglia di vivere un rapporto sentimentale si guardi attorno, ma per il Capricorno è molto difficile cambiare: dice stop a una storia solo se davvero le ha provate tutte, ha tentato in ogni modo di ricucire uno strappo oppure, ovviamente, se viene lasciato. Alcuni Capricorno, già nel corse di quest’ultimo mese, hanno cambiato strategie, ruolo e sono pronti a ripartire da zero. Sarà necessario rivedere alcune collaborazioni in primavera.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il martedì

Oroscopo Acquario

Queste sono stelle che portano piccoli momenti di tensione, in particolare se stai facendo delle cose nuove oppure ti prefiggi di raggiungere dei buoni risultati, nel corso dei prossimi mesi. Bene rispolverare un vecchio hobby, cercare di mettersi in gioco in situazioni diverse dal passato: sai che la creatività è il tuo punto di forza. La voglia di vivere novità raddoppia: cerca soci o amici sulla tua lunghezza d’onda. Anticipo che Capodanno sarà una giornata interessante, con la Luna favorevole.

Oroscopo Pesci

Questo è un cielo di grande importanza e basta solo essere ottimisti. La cosa bella del segno zodiacale dei Pesci è che si dà sempre da fare, quando ha degli obiettivi importanti, e anche quando sente di non avere più attorno delle protezioni, rafforza la propria identità. Bisogna tenere il punto degli impegni già in atto: non cambiare direzione per la troppa impulsività o insicurezza. Questo è un mese importante anche per i sentimenti: sul finire, potrebbe regalare un’emozione in più. Evidentemente hai voglia di amore! Di sentirti un po’ più protetto. Le stelle consigliano di seguire l’istinto e la voce del cuore e i sentimenti avranno un grande peso anche tra gennaio e febbraio.

