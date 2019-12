Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 Dicembre: analisi previsioni di Vergine, Bilancia, Scorpione e Leone

Oroscopo Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo Paolo Fox con Leone, Vergine e Bilancia. Il Leone questo venerdì deve cercare di risolvere vari problemi che assillano. Bisogna andare sempre ammirati e questo va detto spesso a chi ha in casa una persona nata sotto questo segno. La Vergine in questo venerdì ha voglia di dire tutto quello che pensa. Il modo di fare crea polemiche. Al momento nulla importa più di fare chiarezza nella vita perché se non si vedono le cose in ordine o secondo il proprio schema mentale sfuggono molti particolari. Non si riesce ad essere costruttivi. La Bilancia ha un po’ di confusione, non è una situazione preoccupante. Infatti nel fine settimana c’è un recupero, oggi il segno sembra preda di tensione. C’è un po’ bisogno di spinta ed energia ma ora è un po’ difficile trovarli. Il week-end annuncia giornate più facili anche per l’amore. Se oggi ci si sente nervosi meglio non parlare. A volte sembra tutto contro ma non è così. Lo Scorpione ha bisogno di coraggio, serve per cambiare la vita. Ognuno può cambiarla a livelli diversi in base all’età. Un ventenne può pensare di andare fuori. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

