Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2020/ Pesci al top, ma amore e lavoro per Scorpione e Leone…

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora protagonista ai microfoni di LatteMiele anche per la giornata di oggi giovedì 27 febbraio 2020. Andiamo a vedere quelli che sono i segni da considerarsi al top. Lo Scorpione vive una giornata di grande recupero anche se a volte si rischia di ritrovarsi di fronte a uno dei difetti maggiori di questo segno cioè la pigrizia. Questa si deve contrastare con forza e vigore, grazie anche all’appoggio di qualcuno molto importante. I Pesci stanno vivendo un momento di grande crescita, ma devono stare attenti alle proprie decisioni. Ci si potrebbe anche innamorare, ma bisogna stare attenti a non ipervalutare alcune situazioni che possono essere oggettivamente mediocri. C’è la tranquillità però per raggiungere gli obiettivi che ormai si inseguono da diverso tempo.

LAVORO – Diamo uno sguardo al campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro è alla ricerca della tranquillità economica, forse è il caso di gestire ogni progetto che si ha in mente con grande attenzione e la voglia di non esagerare di fronte anche ai rischi che si corrono. Il Cancro deve vivere tutto con un po’ di tranquillità per riuscire a raggiungere i propri obiettivi. L’Ariete sta vivendo una grande capacità di reazione di fronte alle evoluzioni anche se al momento tutto sembra essere decisamente rallentato. Forse è il caso di gestire le cose con maggiore equilibrio. Il Leone è pronto a vivere delle occasioni importanti che però vanno sfruttate. Se si ha un’attività in proprio forse questo è il momento di lavorare per cercare di cambiare rotta molto rapidamente. Serve voglia e determinazione per farlo. Ci si potrebbe togliere molte soddisfazioni.

AMORE – Ecco il campo dell’amore per l’oroscopo di Paolo Fox. Il fine settimana per l’Ariete sarà molto interessante per quanto riguarda gli incontri e i sentimenti. C’è di certo la possibilità di abbracciare diverse situazioni interessanti verso il futuro. La Bilancia deve capire cosa fare con calma anche se il momento non è facile. Se una situazione non è chiara il Sagittario potrebbe chiudere tutto molto presto visto che entro marzo si devono mettere a tacere situazioni che rischiano di protrarsi un po’ troppo a lungo. Attenzione però a prendere delle decisioni troppo repentine. Le donne del Cancro hanno voglia di esternare i sentimenti nel modo migliore. L’amore può regalare grandi sorprese, ma ci vuole un po’ di pazienza. I Gemelli verranno premiati da una Venere che progetta di regalare delle nuove emozioni. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni quando potrebbe essere decisivo prendere una decisione.



