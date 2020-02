Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2020/ Scorpione, Ariete, Leone, Pesci e…

Torna protagonista l’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele anche per la giornata di oggi 26 febbraio 2020. Partiamo dall’analisi di Ariete, Toro e Leone. Ariete: quante volte si è parlato della capacità di risorgere dalle ceneri e riprendere quota. Ora tutto sembra rallentato, ma c’è grande capacità di reazione e questo obiettivo che ci si è prefissati entro la primavera. Non si deve gettare la spugna, quando c’è una difficoltà si affronta e non si scappa. Fine settimana propizio per gli incontri e i sentimenti. Toro: in questo momento si deve recuperare la tranquillità anche economica. Qualsiasi progetto si ha in mente ci si deve attivare sotto questo punto di vista. Anche gli eventi e i grandi impegni costano dal cambiamento di casa a un trasferimento a cui si pensa dall’anno scorso, a una storia d’amore che va consolidata si deve avere le spalle coperte. Il 2020 non sarà un anno avaro di novità. Leone: se si dice che qualcosa non va e tra amici e persone care ci sono perplessità si deve uscire e vedere gente. E’ importante non perdere il rapporto con gli altri. Per il lavoro ci sono occasioni da sfruttare e un cambiamento di rotta se c’è un’attività in proprio. Tra due tre mesi si potrà rinunciare a qualcosa che non va più bene.

Scorpione, Capricorno e Pesci: che giornata sarà?

Chiudiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Scorpione, Capricorno e Pesci. Scorpione: si vive una giornata di recupero anche se ogni tanto sappiamo che questo segno è preso da una sorta di pigrizia che deve contrastare. Si è attivi in certe giornate e in altre demoralizzato. In certi momenti ci si sente pronti a sfidare qualsiasi persona, in altri si vorrebbe gettare la spugna. Se oggi c’è questo sentimento di tensione e apatia è perché si è fatto troppo negli scorsi giorni. Capricorno: si è persone tolleranti, ma si detestano i perditempo. Quando c’è qualcuno in testa si deve assolutamente agire. Non si deve escludere la nascita di una nuova relazione con Venere pronto a tornare favorevole. Pesci: progetti importanti in vista. Periodo buono per chi si vuole bene, per alcuni è cielo da matrimonio e amore vero. Non si deve sottovalutare un nuovo incontro, ma non si deve ipervalutarli. A volte piacciono le persone che sfuggono e fanno star male. Anche se si è il segno del romanticismo è meglio essere saggi e scendere a patti.

