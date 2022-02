Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia, Gemelli: amore e salute

Rieccoci con l’oroscopo Paolo Fox, che apre un’altra giornata con le sue previsioni. In questo approfondimento ci concentreremo sui segni di Aria, questo vuol dire che analizzeremo le indicazioni fornite dall’astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele che riguardano i nati Acquario, Bilancia, Gemelli. Sicuramente non vedete l’ora di scoprire cosa prevedono gli astri per per voi per la giornata di oggi, domenica 27 febbraio 2022. Le risposte sono di seguito…

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’Acquario è pronto per le novità, a fare delle cose nuove, del resto quando si tira indietro… E poi secondo l’oroscopo Paolo Fox va tenuto conto del fatto che Mercurio nel segno porta un aumento della fantasia. Quindi, attenzione ai giochi del destino, che possono essere anche è un po’ strani ultimamente, anche perché ci sono state delle tensioni. Ma l’Acquario può dare un taglio al tutto. In nome dell’amore, della libertà, per una passione, un hobby… si può veramente fare qualcosa di più. Si prospetta comunque una settimana molto positiva.

Per la Bilancia colpi di coda di questi ultimi pianeti così agitati che hanno rimesso in discussione in qualche caso anche gli amori più longevi. A tal proposito, l’astrologo invita a fare attenzione nei rapporti con il segno del Toro, con il segno dell’Ariete e del Cancro. Ciò soprattutto se è stato creato un mondo fantastico, cioè se in qualche modo avete tracciato il percorso di una sceneggiatura amorosa che però non corrisponde alla realtà. Del resto, il segno della Bilancia è noto per fantasticare ogni tanto. Immagina amori impossibili o pensa che se c’è un problema si risolverà o non lo vuole vedere… Questa è una domenica che porta ancora un po’ di nebbia, ma in amore alla fine tu avrai ragione di tutto.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli è meglio ed è importante guardare oltre. Chi non vuole o riesce a farlo, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è deluso e non ha stimoli, ma c’è una magnifica luce che illumina il settore pratico per l’astrologo, a meno che non vogliate proprio mettervi in un angolo a marzo ad aprile. Questo vale anche per l’amore: l’astrologo invita a buttarsi, a lanciarsi anche se all’inizio potrebbe sembrarvi assurdo…



