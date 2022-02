Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Ritorna il consueto e amato appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, fisso per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo spazio ci concentreremo sui segni di Fuoco, facendo riferimento alle previsioni dell’astrologo a Radio Latte e Miele. Immaginiamo non vediate l’ora di conoscere che cosa proporrà la giornata di oggi, domenica 27 febbraio 2022, per Leone, Sagittario e Ariete? Siete nel posto giusto per togliervi ogni dubbio.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per Leone e Sagittario?

L’Oroscopo Paolo Fox per il Leone prevede l’arrivo di un mese importante. Non è detto che quando c’è una piccola crisi in amore, un momento di disagio, bisogna dare attenzione a ciò. Potrebbero esserci altre priorità, infatti da tempo l’astrologo spiega che il Leone in questo momento pensa molto di più al lavoro, alle questioni pratiche, che a tutto il resto. La causa è il mancato passaggio di Saturno, quindi tutto quello che state facendo ora magari provoca decisioni improvvise che possono portare ad un miglioramento. Prima c’erano certezze, ora bisogna cambiare tutto, anche in amore, quindi attenzione perché i sentimenti vanno curati di più.

L’amore è dietro l’angolo per il Sagittario, così come la passione e pure il lavoro. Dunque, è evidente come questo sia un periodo in cui di grande rilancio. Infatti, l’astrologo invita tutti i nati sotto questo segno a tenere le antenne dritte, perché potrebbe anche arrivare una bella proposta di lavoro, magari qualcosa di più sicuro anche alla luce del fatto che viviamo in un periodo critico. Potrebbe essere sicuramente un modo per mitigare le tensioni e le situazioni a livello sociale.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo il focus dell’Oroscopo Paolo Fox con l’Ariete. Nonostante sia destinato ad un grande futuro, per l’astrologo in questo momento ha da affrontare tante cose. Dunque, questo potrebbe essere il classico periodo in cui i nodi vengono al pettine. Se hai delle buone idee, ma non vengono ben accolte in famiglia perché ci sono delle perplessità, allora bisognerà trovare un compromesso. L’astrologo lancia anche un avvertimento: tra sabato e domenica potrebbe esserci qualche seccatore, qualche persona un pochino insolente, che vi infastidisce. Del resto vi ritrovate da qualche tempo a vivere delle situazioni strane, quindi qualche difficoltà. Siete tra l’altro in cerca del grande amore, ma c’è un marzo importante, un oroscopo di recupero anche se può capitare la giornata sottotono.

