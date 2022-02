Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: previsioni…

L’oroscopo Paolo Fox torna oggi, domenica 27 febbraio 2022, con le sue previsioni. In questo spazio ci soffermeremo sui segni d’Acqua, attraverso le indicazioni fornite dallo stesso amato astrologo nel corso del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Per capire cosa riserveranno le stelle ai nati Pesci, Scorpione e Cancro per la giornata odierna, non vi resta che proseguire nella lettura…

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 febbraio 2022/ Acquario, Bilancia, Gemelli: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

Ben venga questa domenica per lo Scorpione. Per l’oroscopo Paolo Fox potrebbe avere veramente bisogno di un po’ di libertà. Lo Scorpione non è un tipo che fugge, anzi affronta le cose in modo molto determinato, ma quando capisce che non sta bene, quando ad esempio dorme male o ha fastidio allo stomaco, alla fine pensa che forse è meglio cambiare aria. La situazione è un po’ tesa in questa domenica, ma potete provare a fare delle pressioni positive, per esempio sulle persone da cui dipende la vostra riuscita in amore…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

I nati sotto il segno del Cancro possono vivere un piccolo stop. Per l’astrologo questa concentrazione di pianeti poi piano piano si scioglierà, ma nel frattempo ciò comporta sentimenti strani. C’è la possibilità che vi passi per la mente di fare dei colpi di testa, magari vorreste prendere anche delle decisioni drastiche, ma sapete molto bene che questo poi potrebbe crearvi problemi. Questo allora vuol dire che in realtà non avete una visione offuscata del futuro, perché sapete molto bene cosa fare. Dunque, è come se tenessi le cose dentro e stessi quasi per esplodere, ma non riesci a farlo… In questo momento forse più che conquistare dovresti lasciarti conquistare. Infine, oggi e domani stop alle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2022/ Previsioni: Vergine, Capricorno e Toro

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

I nati sotto il segno dei Pesci non devono lasciare nulla di intentato per avvicinare la persona amata secondo l’oroscopo Paolo Fox. Luna molto importante, grazie a Venere c’è anche un po’ di sensualità. Allora lasciatevi conquistare. Pensate ancora qualcuno? Se non può tornare indietro, potete guardare oltre. Ci sono ancora tanti conti in sospeso, ma per l’astrologo piano piano una piccola porzione di fortuna potrebbe essere già arrivata e come ha già avuto modo di spiegare in altre occasioni, se accettate con intelligenza e con furbizia i cambiamenti, potete anche vivere questo periodo in modo stimolante. Inoltre, il cielo di questa domenica è dalla vostra parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA