Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 febbraio 2022/ Previsioni: Vergine, Capricorno e Toro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni tornano anche oggi, richiamando l’attenzione degli appassionati di astrologia. In questo focus ci concentreremo solamente sui segni di Terra, tramite le indicazioni fornite dall’astrologo stesso nel corso del suo consueto approfondimento sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Vergine, Capricorno e Toro per la giornata di oggi, domenica 27 febbraio 2022? Potete scoprirlo subito.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Vergine e Capricorno?

La Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox è di nuovo protagonista con questo cielo, ma l’astrologo invita a fare attenzione ai contratti. Non tutte le persone sono dalla vostra parte. Per l’astrologo adesso dovrebbe giocare la carta della diplomazia, perché dire no potrebbe essere un errore visto che comunque si rischia di scontentare qualcuno. Fox ha ricordato quando qualche giorno fa diceva che forse avreste dovuto dire delle cose che una persona avrebbe ritenuto sconveniente o non avrebbe voluto sentire. Ciò vale per il lavoro ma anche per l’amore. Ora c’è un grande cielo e quindi siete più propensi a pensare alle cose in maniera positiva . Se c’è stata una separazione, un problema, ritornerai forte: se vi si chiude una porta, si aprirà un portone

Passiamo al Capricorno: c’è una concentrazione di pianeti che impongono a questo segno di fare una scelta. O si continua sulla strada percorsa, altrimenti bisogna cambiare direzione. Ci sono Capricorno che forse si sono sentiti rifiutati, magari non per colpa loro, altri che hanno dovuto affrontare un cambiamento personale o professionale. Questo è forse il momento di tagliare certi legami di tipo pratico o amoroso, ma solo se sono diventati insostenibili. Questo per il Capricorno è un cielo che conforta le persone che vogliono trovare l’amore, a patto che sappiate esprimere i vostri sentimenti, anche perché questo è il momento giusto.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni di Terra con il Toro. Queste sono giornate belle, anche se probabilmente state fermando una relazione. Per questo segno è importante chiarire, non prolungare situazioni ambigue o poco stimolanti. Si tratta di un segno che preferisce starsene per conto proprio. Ma allora dovreste farvi una promessa: dirvi sempre la verità in merito alle situazioni che vivete. Questo vuol dire che se c’è qualcosa che non vi piace, allora lasciandovi guidare da questo grande cielo potete fare molto per ristabilire anche un buon equilibrio. Per l’astrologo è probabile che i rapporti con Bilancia, Cancro e Ariete siano molto confusi.



