Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 gennaio 2020/ Sagittario, Scorpione, Acquario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia cerca di parlare chiaro ma ora siamo ad un punto di non ritorno. Quelli che hanno tra i 20 e i 30 anni sono dubbiosi. Bisogna andare avanti lo stesso. Lo Scorpione sta cercando di risalire la china perché è stato male. A volte anche il segno che di solito è stabile e conservatore vuole innovare. Dietro a una apparenza tranquilla si nasconde voglia di cambiare, c’è Marte dietro. Il Sagittario ha bisogno di vivere emozioni a tutto tondo e febbraio sarà il mese per relazionarsi agli altri con sicurezza. Le storie un po’ in crisi sono ancora sottoposte a stress con Venere dissonante. Si deve dire ti amo solo se si è veramente convinti.

Oroscopo oggi 27 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci che giornata sarà

Terminiamo qui lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Capricorno, Acquario e Pesci. Il Capricorno viaggia sereno. Possono esserci tormenti di lavoro. I progetti dovrebbero essere già iniziati. Può esserci un’occasione per farsi valere. Il mese più importante è quello di maggio. In primavera progetti. L’Acquario si trova in calo fisico ma va meglio, dubbi sulle finanze. Si è alla ricerca di emozioni speciali. I Pesci hanno una grande settimana con Venere Giove Saturno e Urano. Per i nati sotto questo segno è la settimana del ritorno in scena. Si potrà presto recuperare anche se si sono avuti dei problemi fisici o personali, le tensioni di questo tipo nascono quando si somatizzano le difficoltà.

